Chievo Verona-Sampdoria 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 9' Meggiorini (C), 40' Pellissier (C), 94' Schick (S)



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini (46' Spolli), Dainelli, Frey; De Guzman, Radovanovic, Castro (56' Rigoni); Birsa (83' Izco); Pellissier, Meggiorini. All. Maran.



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Skriniar, Palombo, Regini; Barreto (77' Djuricic), Torreira, Praet; Alvarez (58' Fernandes); Quagliarella (54' Schick), Muriel. All. Giampaolo.



Arbitro: Mariani di Roma



Ammoniti: 18' Regini (S); 41' Puggioni (S); 61' Spolli (CV)