In occasione della sfida di sabato sera contro il Milan, vinta poi da rossoneri per 3-1, il Chievo ha

festeggiato un traguardo molto importante di uno dei suoi elementi cardine: mister Rolando Maran. Proprio a San Siro infatti, il tecnico trentino ha collezionato la sua centesima panchina in serie A con il Chievo Verona, andando a raggiungere un traguardo di ben 472 partite giocate con gli stessi colori. Un risultato importante questo, che lo ha reso orgoglioso della sua storia professionale, oltre che farlo diventare a tutti gli effetti l'idolo principale dei tifosi clivensi. Maran infatti è riuscito ad entrare presto nel cuore di tutti e questo grazie anche alla grande serietà con la quale è riuscito a svolgere il suo compito in questa fantastica realtà calcistica veronese. Le sue doti tecniche sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto per ciò che ha dimostrato l'anno scorso e per ciò che sta facendo vedere in questo campionato, durante il quale dopo un periodo di crisi, è riuscito a ricompattare il gruppo e a farlo tornare a ottimi livelli in pochissimo tempo. Tutto questo rappresenta sicuramente un motivo di vanto e di orgoglio per tutto l'ambiente gialloblù, anche se proprio dalle sue grandi qualità nascono grandi paure, soprattutto per i tifosi.



Maran con il Chievo si è messo in gran mostra sul palcoscenico di serie A sin dal suo approdo in gialloblù nell'ottobre del 2014, sostituendo Eugenio Corini e centrando la salvezza con cinque giornate d'anticipo, per poi stupire ancora di più l'anno seguente con un fantastico nono posto in classifica, mai raggiunto nella storia del Chievo. Tutto ciò ovviamente ha suscitato nel tempo l'interesse sempre maggiore delle altre squadre, che negli anni hanno sondato più volte il terreno per un'eventuale possibilità di strapparlo al Chievo. Il tecnico attualmente ha un contratto che lo lega ai gialloblù fino al 2018 ma già nell'ultima sessione di mercato alcune squadre sono state accostate a lui, una tra tutte la Fiorentina, in rotta con il proprio allenatore Paulo Sousa, dato probabilmente in partenza alla fine della stagione. Alcune indiscrezioni poi parlano di un interessamento del Sassuolo per un possibile post-Di Francesco, nel caso l'allenatore pescarese lasciasse la panchina neroverde per approdare proprio a Firenze, senza dimenticare anche la Sampdoria, che aveva già mostrato certi interessi in passato. Tutti intrecci di un mercato estivo da tenere assolutamente sotto osservazione, anche perchè i tifosi gialloblù avranno sicuramente ancora il ricordo del grande spavento della scorsa estate, durante la quale c'è stato il forte rischio di perdere l'allenatore proprio nei giorni caldi del calciomercato, quando era stato dato praticamente tutto per fatto con l'Atalanta.



E' anche per questo motivo che è legittimo chiedersi: per quanto rimarrà ancora Maran in casa clivense? Una risposta per ora lo stesso tecnico l'ha già data. A fine febbraio infatti aveva dichiarato ai microfoni Rai: "sono molto felice di allenare questa squadra e questi ragazzi. Io voglio restare e rinnovare, anche perché qui c'è l'intenzione di portare avanti un progetto serio e a lungo termine”. Parole che danno sicuramente un sospiro di sollievo, anche se il timore che possano essere sfatate in futuro è molto forte, soprattutto al termine del suo contratto.