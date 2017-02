Non è stata certamente una di quelle partite che ricorderemo quella giocata domenica in casa contro l'Udinese, in una giornata tipicamente invernale. La pioggia batteva forte e questo ha sicuramente influito sulla prestazione dei giocatori in campo, anche se, ci sono stati troppi errori tecnici e individuali che forse potevano essere evitati. Da questa sfida si porta a casa poco e niente, una sorte per entrambe le sfidanti. Da una parte un punto che in campionato sigilla entrambe le squadre a 29 punti in una posizione di media classifica, dall'altra una partita dalla quale non si possono di certo trarre molte conclusioni.



Il Chievo ha dimostrato uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero la compattezza fisica, grazie alla quale non si è rischiato troppo in difesa, anche se una nota stonata arriva dallo sloveno Cesar, che ha ceduto al nervosismo fino a farsi espellere nei minuti finali di partita. Gli errori tecnici citati prima sono arrivati soprattutto nel reparto offensivo, vuoi per le condizioni del campo, vuoi per poca attenzione, ma in certe occasioni sono stati davvero grossolani. Uno tra tutti sotto questa accusa è sicuramente Hetemaj, il quale è sì tornato da poco in campo, ma ciò non basta per giustificare quei troppi palloni persi malamente sulla trequarti, anche in giocate elementari.



Come detto prima non si può giudicare il Chievo da quest'ultima partita, tenendola magari in una parantesi dalla quale uscirne immediatamente contro il Sassuolo. Gli uomini di Maran devono dimostrare che la crisi sia superata ed è sicuramente ora il momento per farlo: a Sassuolo servono i 3 punti per poi affrontare il Napoli in casa in una sfida da bollino nero.