Chievo in crisi? E' il caso di dirlo, anche se il difficile momento dei gialloblù non è così semplice da descrivere sintetizzandolo in un così poche parole. I risultati non arrivano, questo è inequivocabile, perchè dopo le ultime quattro partite sono arrivate esattamente quattro sconfitte, ma bisogna analizzare anche il modo con il quale esse sono maturate, proprio come ha fatto anche mister Maran nel post partita contro i Viola. "Ci sono sconfitte e sconfitte, questa ci deve far ritenere più forti: ho rivisto l'intensità e l'atteggiamento della squadra che siamo", ha dichiarato subito dopo il match di sabato il tecnico gialloblù, andando a toccare il vero punto centrale del problema del Chievo in questo momento. I clivensi giocano bene, ma non riesco a concretizzare le tante occasioni create, subendo poi la cinicità degli avversarsi, in particolar modo se sono squadre di alto livello.



Ricordate la crisi d' inizio anno dei gol da parte degli attaccanti? Questo momento buio è reso ancora più nero anche a causa dell'assenza di gol da parte dei centrocampisti, cosa che aveva salvato molti risultati all'inizio della stagione. E' un problema questo che si sta protraendo troppo pericolosamente per Maran in questo campionato, dopo un breve periodo in cui sembrava essere stato risolto. Lo stesso mister, sempre dopo la gara contro la Fiorentina, a tal proposito ha sottolineato: "Oggi dovevamo stare attenti a livello numerico, cominciamo a essere pochini soprattutto in zona avanzata.". Un monito per cercare di attrarre l'attenzione della società sul reparto offensivo? Può certamente essere, visto che l'inserimento in rosa di un ulteriore punta che sappia segnare, può dare la sveglia a tutto il resto della squadra, andando a realizzare tutta quella mole di gioco che viene sviluppata nell'arco dell'intera partita.



Cosa serve quindi a questo Chievo per uscire dalla crisi che sta attraversando? Cinicità e magari un accorgimento in attacco proprio in questi ultimi giorni di mercato. Il gioco dei gialloblù c'è e si vede, come anche la voglia di lottare e di vincere da parte della squadra, due cose assolutamente indispensabili per uscire da questa crisi. La prossima partita sarà ancora da bollino nero, visto che si gioca all'Olimpico contro la Lazio, ma se ci si mette la stessa caparbietà vista finora, è ancora lecito sognare il grande colpo!