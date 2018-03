E' ancora argomento di discussione ciò che ha detto Campedelli al termine della sfida contro il Milan persa a San Siro per 3 a 2 in favore dei rossoneri. Il presidente gialloblù infatti non si è proprio trattenuto con il direttore di gara, reo, secondo il proprio parere, di aver optato per scelte quantomeno rivedibili ai danni dei clivensi e di aver messo una mano pesante sugli esiti della partita. Non è stato però chiaro su quali occasioni si riferisse, se prettamente sul rigore molto dubbio poi comunque parato da Sorrentino, o su anche una gestione di cartellini e falli non corretta. Ha ragione quindi Campedelli? Da lato Chievo, si può dire non abbia del tutto torto. I gialloblù infatti hanno subito un rigore che a detta di tutti, non doveva essere assegnato e, come dice lo stesso presidente, anche con l'utilizzo del VAR, non è stato annullato. Poteva costare ancora più caro se solo Sorrentino non avesse compiuto il miracolo, anche perchè fino a quel punto, il Chievo non stava affatto giocando male.



Il resto della prestazione arbitrale può essere criticato certo, ma a parte le parole di Campedelli, bisogna anche fare un plauso ai giocatori, che finalmente, seppur perdendo, hanno dimostrato che qualcosa è ancora vivo. Certo, la polemica contro l'allenatore non si placa, ma quello che ora risulta essere più importante, è ripartire da questa prestazione per dare una svolta positiva alla corsa salvezza. Il passo più importante ora è quello di ripetere partite simili non solo contro le grandi squadre, cosa che ha caratterizzato di più questo strano campionato gialloblù. Era importante capire che i giochi non sono ancora chiusi, e così è stato: ora c'è un pò di tempo per recuperare le energie ed affrontare il rush nel migliore dei modi.