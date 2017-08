La seria A è quasi al via e intanto che il Chievo si appresta alle ultime amichevoli (ultima vinta per 3-4 contro il Carpi), un baby campione sta crescendo a distanza: Sofian Kiyine. Il talentino gialloblù classe 1997 ha appena conquistato la finale del Torneo dei Paesi Francofoni contro il Congo, giocando tutti i 90 minuti. La sua crescita sta andando sempre più in ascesa, collezionando in campo internazionale minuti e prestazioni del tutto convincenti, che lo stanno mettendo in mostra non solo ad altri club della Serie A, ma anche internazionali.



L'anno scorso Kiyine ha collezionato 7 presenze in serie A, confermando la volontà di Maran di farlo crescere prograssivamente nel tempo e pare che le promesse fatte su di lui siano sempre più ripagate. Quest'anno potrebbe essere l'anno della consacrazione anche in Serie A, ora che la squadra si sta rinforzando con altrettanti giocatori giovani e di esperienza. Potrebbe risultare la rivelazione più importante per il Chievo e sarà fondamentale non fargli bruciare le tappe troppo velocemente, inserendolo gradualmente nei meccanismi del centrocampo. Le sue doti tecniche sono sotto gli occhi di tutti, visto che palla al piede poche volte si trova in difficoltà; altrettanto importante è l'aiuto a livello tattico, visto che si posiziona al centro del centrocampo, dettando i ritmi di gioco e impostando l'azione d'attacco. Un'accurata convivenza con Birsa potrebbe portare enormi frutti non solo al talentino ma anche a tutta la squadra.



C'è da dire comunque che questo Chievo piace sempre di più e sta appassionando enormemente i suoi tifosi, oltre che essere tenuto d'occhio dalle altre grandi squadre sia d'Italia che d'Europa. Questo non può ovviamente che far piacere, perchè è una conferma che il lavoro che si sta facendo è corretto. Maran poi con i giovani si sà fare, quindi nulla resta che osservare e godere dei frutti di questa nuova, importante squadra.