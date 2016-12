Oltre il freddo e la nebbia, ieri questo Chievo ha scaldato i cuori di tutti suoi tifosi. Una vittoria davvero bella, oltre che importantissima, quella maturata contro la Sampdoria; bella perchè stata frutto di una prestazione generale da grande squadra. E' stata una giornata davvero molto fredda e non era di certo semplice tenere per 90' un ritmo costante, ma per la squadra di Maran questo non sembra essere stato un grande problema. Merito sicuramente della preparazione atletica di tutto lo staff gialloblù e soprattutto al tipo di gioco impartito dal mister, che ha sfruttatto lo scorrimento del pallone e dei lanci lunghi.



Cosa salta subito agli occhi? Il reparto offensivo. E' stato tanto criticato durante l'inizio del campionato, a ben ragione, e ora sembra essersi completamente risvegliato. Le accuse erano quelle di poco impegno e soprattutto poca incisività, ma ieri contro i blucerchiati la coppia Pellissier-Meggiorini ha davvero creato scompiglio alla retroguardia avversaria. Cosa più importante di tutte però sono stati i due gol segnati proprio da entrambi gli attaccanti: Meggiorini apre il match raccogliendo con maestria un traversone da centrocampo e, dopo aver mandato a vuoto portiere e difensore, segna il primo gol a porta sguarnita. La seconda rete è anch'essa tutta degli attaccanti, visto che è ancora il numero 69 a proporsi in velocità verso la porta e, dribblando l'estremo difensore doriano, si procura un rigore che realizzerà di gran carriera il capitano Sergio Pellissier, per il suo 101esimo gol.



Tante emozioni non solo in attacco, ma anche in difesa, visto che il reparto arretrato è sembrato un vero e proprio muro invalicabile agli occhi degli attaccanti della Samp. Bene gli esterni che hanno chiuso verso l'interno per aumentare il volume difensivo del gioco e molto buono anche il lavoro di copertura dei centrocampisti, assolutamente indispensabile sulle ripartenze avversarie.



Insomma una bella prestazione che ha scaldato un gelido pomeriggio e che ha catapultano al decimo posto i gialloblù, ora a pari punti con il Torino (25), ad un punto dalla Fiorentina e a soli due dall'Inter. Adesso toccherà affrontare la Roma all'Olimpico: una partita da bollino nero certo, però con questo Chievo è consentito sognare. Se la squadra non si farà intimorire dall'avversario, allora ne vedremo sicuramente delle belle e già un pareggio in casa dei giallorossi potrebbe essere assolutamente prezioso nell'economia di questo fantastico Chievo.