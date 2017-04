Allo Juventus Stadium, siamo sinceri, sarebbe stato molto difficile uscire con un risultato positivo, anche se comunque questo Chievo ci ha già abituati a grandi colpi di scena. Sabato purtroppo non è andata così e per gli uomini di Maran la partita si è chiusa sul 2-0 per i bianconeri, anche se la prestazione generale non è stata comunque da buttare. La squadra ha dimostrato di essersi ripresa dopo il ko interno contro il Crotone, sconfitta che brucia assai di più, in modo particolare sotto l'aspetto del carattere in quanto non ha mai mollato del tutto la gara.



Il punto della situazione dopo la sconfitta contro la Juve però, non tarda ad arrivare e la domanda da farsi ora è: cosa fare adesso? Il campionato si sta svolgendo al termine (le partite rimanenti sono sette in totale) e la classifica di questo Chievo si può definire del tutto rassicurante. Ora però sta tutto in mano a Maran, perchè le scelte sono multiple. Da una parte può optare per una rincorsa per totalizzare i maggior punti possibili, cercando di spremere la squadra sino alla fine; scelta peraltro che allieterebbe una buona parte della tifoseria. Dall'altra invece potrebbe scegliere la via più "tranquilla", cercando di puntare ad un consolidamento maggiore, senza però rischiare troppo e magari provando alcuni giocatori giovani che potrebbero essere inseriti nella rosa già nei prossimi anni, quando i senatori daranno il loro addio ufficiale al calcio giocato.



Analizzando le partite che rimangono alla fine del campionato, la verità potrebbe stare nel mezzo. La prossima gara sarà giocata contro il Cagliari, in terra sarda, e deve essere l'occasione giusta per un immediato riscatto e per riprendersi subito i 3 punti che tanto sono mancati. Il calendario da qui si può poi definire comunque "abbordabile", in quanto si andrà a sfidare prima il Torino in casa, il Genoa in trasferta, il Palermo al Bentegodi, poi di nuovo a Genova contro la Samp e le ultime due gare saranno disputate invece rispettivamente prima a Verona contro la Roma ed infine a Bergamo con l'Atalanta. Le partite più "calde" saranno sicuramente quelle contro i Granata, squadra solida e capace di sorprendere, e le ultime due, in quanto avversarie di primissimo livello, come ne conferma la classifica. Qui Maran dovrà affidarsi pienamente ai suoi migliori giocatori per cercare di portarsi a casa punti molto importanti sia per la classifica sia per l'autostima di un gruppo già molto unito. Le altre sfide invece sono contro avversari che possiamo definire più "diretti" e in questi casa l'allenatore potrebbe pur optare per qualche nuovo inserimento già da primi minuti, in modo tale da provare già dei meccanismi nuovi che potrebbero essere il futuro di questo Chievo. Una di queste occasioni potrebbe essere contro il Genoa, che sta attraversando un periodo difficile, e contro il Palermo, partita giocata in casa e che può essere affrontata ad armi pari.



Questo è solamente un quadro generale delle possibilità che si presentano da qui fino al termine della stagione, ma può essere un punto di analisi utile a comprendere anche le vere possibilità di un gruppo che sta comunque dimostrando di saper regale molte emozioni ai suoi tifosi e al calcio italiano in generale. Ciò che deve rimanere però prerogativa per ogni gara che si giocherà è la voglia di lottare per dei colori che racchiudono quella profonda passione di una tifoseria che sempre c'è stata e sempre sarà al fianco della propria amata squadra.