Manzoni ne avrebbe sicuramente trovato ispirazione per un secondo romanzo. Sì, perchè la vicenda di Inglese, promesso sposo al Napoli per la stagione 2018/2019, è un matrimonio che sà da fare, ma nei tempi previsti. Niente anticipi e niente scappatoie, perchè la presenza dell'attaccante numero 45 è troppo importante per il Chievo di Maran, soprattutto in vista del girone di ritorno del campionato in corso.



E' lo stesso allenatore a gridarlo a gran voce, il quale, ai microfoni di ITALPRESS, ha dichiarato che "è un giocatore del Chievo e vederlo a gennaio al Napoli è una cosa su cui non bisogna nemmeno discutere". Una presa di posizione forte e chiara che sicuramente risuona anche ai piani alti della presidenza, visto che in quest'ultimo mese si era accesa più di una possibilità di vedere Inglese nel Golfo napoletano a fine mercato invernale. Le implicazioni di una possibile partenza anticipata sono evidenti, visto che il Chievo si priverebbe della sua bocca di fuoco più importante, in un reparto che fino ad ora non ha prodotto un numero significativo di gol (14).



L'augurio è quindi che il giocatore in primis resista alle sirene del mare partenopeo e che il presidente chiuda le porte definitivamente almeno fino al giorno stabilito del matrimonio. Niente "Bravi" ne congiure quindi, solamente rispetto degli accordi presi. Il problema della sua mancanza sarà ovviamente spostato a giugno, ma a quel giorno Maran potrà avere tutto il tempo di inserire i profili giovani tanto attesi da tutti i tifosi.