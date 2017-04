Questo ultimo periodo di campionato si sta evolvendo nel peggiore dei modi, all'interno di una crisi che non sembra mai finire. Oramai sono cinque i risultati negativi consecutivi maturati ai danni dei gialloblù, registrando dei passivi alquanto preoccupanti: 15 gol subiti al fronte di solamente 3 segnati. Un quadro questo che se fosse stato presentato all'inizio della stagione, si sarebbe già parlato di paura retrocessione. Per fortuna quest'ultima è scongiurata ma di certo nulla giustifica questo andamento dei clivensi del tutto inaspettato.



Sul banco degli imputati, oltre alcuni elementi in rosa, c'è finito anche Maran. L'allenatore gialloblù infatti non sta passando un periodo molto tranquillo, non solo in campo, ma anche a livello contrattuale, dato che già nel mese di marzo si erano fatte avanti voci di corridoio secondo le quali il tecnico avrebbe dato l'addio al club durante la sessione estiva di calciomercato. Ovviamente questi ultimi risultati non hanno fatto altro che aumentare i mormorii all'interno dell'ambiente gialloblù, anche se lo stesso Maran non ha mai voluto parlare direttamente di questo argomento, preferendo analizzare la situazione attuale della propria squadra. Quello che però è certo è che anche un frangente di tifosi sempre più in crescita sta maturando l'idea dell'esonero dell'allenatore e che a livello societario ancora nessuno si è espresso su questo frangente. Verosimilmente si potrebbe pensare che c'è aria di attesa e che anche i vertici gialloblù stiano aspettando l'evolversi dell'ultima sessione di campionato per poi avere un colloquio diretto con lo stesso Maran, in modo da capire se le ambizioni per il futuro siano ancora in comune o se le strade si debbano dividere. Dal fronte mercato le voci già parlano di possibili squadre interessate al tecnico, tra le quali spuntano Genoa, Sassuolo e Fiorentina, e ciò di certo non fa altro che aumentare i venti contrari che dividono le due parti.



Tempo di rottura quindi? Per ora potremmo rispondere con un "ni", nel senso che c'è aria di attesa. Qualora il Chievo non riesca a rialzarsi nelle ultime quattro partite che rimangono, la situazione potrebbe prendere una direzione irreversibile e l'addio di Maran sarebbe sempre più concreto. In caso contrario invece la società potrebbe rinnovare la fiducia sull'allenatore e far quadrato intorno a possibili proposte provenienti da altre squadre, che potrebbero oltretutto mettere sul piatto cifre importanti.