La bella vittoria maturata al Mapei Stadium questa domenica è stata sicuramente un balzo in avanti di tutta la squadra, ma soprattutto di un giocatore che attendeva da molto delle emozioni simili. Si sta parlando ovviamente di Roberto Inglese che in questa partita ha praticamente messo il suo sigillo sia nel bene che nel male. Come in ogni piccola favola che si rispetti, tutto inizia con i peggiori auspici, visto che l'attaccante clivense sbaglia un rigore prima che il Sassuolo vada in vantaggio, dando il sentore che non sia nella sua giornata di grazia. E' proprio in questo momento però che il numero 45 gialloblù dimostra tutto il suo carattere, proponendosi sempre di più tra le file della difesa emiliana, sino a quando allo scadere del primo tempo, sugli sviluppi di un corner di Birsa, trova il pareggio di testa, capovolgendo così l'intera gara.



Il gol di Inglese sembra dare la scossa anche a mister Maran, che nel secondo tempo ritorna al consolidato 4-3-1-2 con Izco spostato sulla desta dopo che Cacciatore viene collocato a sinistra. Da qui in avanti è il Chievo a fare la partita e lo stesso Inglese trova la sua prima tripletta in serie A, regalando una gioia non solo a lui stesso per il bellissimo traguardo raggiunto, ma anche a tutti i tifosi gialloblù che hanno potuto ammirare come lo spirito di non volersi arrendere mai è più vivo che mai in questa squadra. Sì, perchè ciò che ha fatto Inglese questa domenica è l'emblema di un gruppo che sta dimostrando di non voler mollare mai, anche a fronte di alcune difficoltà che possono essere superate. Sono tre punti estremamente importanti, che vanno a consolidare una posizione in classifica più che buona e che danno una dose di fiducia ancora più alta a tutta la squadra, conscia dei propri mezzi e delle proprie possibilità.



E' un bel Chievo questo, non c'è altro da dire, e anche se a volte può deludere (vedi il pareggio noioso contro l'Udinese), poi sà riscattarsi alla grande, regalando ai suoi tifosi emozioni come quelli del Mapei Stadium. Insomma, questa sembra essere la strada giusta per poter fare bene in questa seconda parte di campionato, con l'auspicio che la voglia di lottare sempre e comunque dimostrata da Roberto Inglese questa domenica, sia il marchio di fabbrica per ogni partita da qui in avanti, sia contro le piccole sia contro le grandi: cosa, peraltro, che questo Chievo molte volte ha già dimostrato di saper fare.