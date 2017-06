Ci siamo, il Chievo ha scelto il suo nuovo direttore sportivo, nominando l'oramai ex del Carpi: Giancarlo Romairone. Una scelta del tutto soddisfacente per una figura che ha lavorato bene durante la permanenza nel club modenese, contribuendo di fatto alla piccola favola carpigiana. La sua carriera da dirigente lo ha visto far gavetta prima alla Pro Belvedere, per poi approdare alla Pro Vercelli e Spezia. Per chi ama anche le storie romantiche, si può benissimo dire che questo può essere visto anche come un piccolo ritorno, dato che lo stesso Romairone ha militato da giocatore per le file gialloblù quando il Chievo ancora giocava in serie C1, nella stagione 1990/1991, giocando al fianco di chi? Niente di meno di Rolando Maran. Un presupposto quest'ultimo sicuramente da non sottovalutare, visto che i due già si conoscono bene e potranno contare su di una fiducia reciproca, oltre che quella societaria, per il bene del club clivense.



E allora arriviamo al punto cruciale del momento, ora che tutti i tasselli dirigenziali sono al proprio posto: quali sono gli obbiettivi in entrata e uscita del Chievo per questo mercato? Partiamo con ordine dalle ultime notizie. Nel capitolo degli arrivi è quasi certo il ritorno di Paloschi a Verona dopo gli ultimi contatti avuti con l'Atalanta, con la probabile firma definitiva del giocatore dopo il rientro dalle sue vacanze. Ovviamente in questo frangente si è ancora agli inizi e devono essere ancora prese in considerazione le idee del nuovo ds, ma si può ipotizzare che gli interessi maggiori siano per giocatori dall'età giovane, in ogni reparto. Per l'attacco si sta sondando il terreno per Politano del Sassuolo (classe '93), oltre che per Caprari (anch'egli un '93) in forza al Pescara ma di proprietà dell'Inter. In difesa invece piacciono Biraghi del Pescara e Andreolli dell'Inter, anche se per questi ultimi nomi ancora bisogna trovare delle reali certezze.



Per quanto riguarda il capitolo cessioni invece, il Chievo vede svincolati per scadenza di contratto ben 5 nomi, quali: Bressan, Spolli, Gobbi, Sardo e il centrocampista Izco. De Guzman e Gakpé finiranno il loro periodo di prestito per far ritorno rispettivamente al Napoli e al Genoa, anche se la società gialloblù ha già mostrato interesse per un'eventuale prolungamento della loro permanenza a Verona. Il nodo più caldo però resta sempre quello di Lucas Castro, uno dei pezzi più pregiati del club, sul quale si sono già fatte avanti Atalanta e Torino su tutte e Inter e Fiorentina alla finestra. La valutazione del giocatore è intorno agli 8 e 10 mln di euro e proprio il club torinese avrebbe già messo sul piatto l'attaccante Maxi Lopez e 5 mln per aggiudicarsi il difensore gialloblù. Ora è in mano tutto al Chievo che già nelle prossime settimane potrà prendere la decisione definitiva.



Questo è il quadro del mercato sino ad oggi, ma come già detto, di sicuro sarà una sessione tutta in divenire, dal momento che bisogna conoscere come si muoverà Romairone per migliorare la rosa clivense. L'obbiettivo comune però è sempre lo stesso: ringiovanire il più possibile la squadra ed inserire almeno uno o due giocatori per ogni reparto che possano dare continuità e qualità per la prossima stagione.