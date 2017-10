Un punticino che tutto sommato non desta delusione, anche se il rammarico per non aver trovato i tre punti, contro un'avversaria del tutto abbordabile in questo momento, rimane. Va bene così, nonostante gli errori sotto porta e la mancata capitalizzazione di tutti i cross prodotti dalle fasce. Va bene così anche perchè ciò che era più importante era vedere un Chievo che continuasse a tenere alta la concentrazione, fatta eccezione per qualche disattenzione in difesa, e che si dimostrasse pronto per due partite ravvicinate di estrema importanza.



Ora il derby è sotto gli occhi di tutti e la concentrazione per questa partita è altissima, in primis dallo stesso Maran, come ha dichiarato alla fine della gara di Reggio Emilia. Cosa bisogna ritrovare per affrontare al meglio l'Hellas? Il cinismo sotto porta, soprattutto da parte di Inglese che contro il Sassuolo ha peccato di poca cattiveria su certi palloni. Pucciarelli invece deve solamente cercare di ripetersi ancora, perchè il suo impegno su tutti i palloni è ammirevole, anche in fase di ripiegamento. Il tema fondamentale per il derby quindi sarà la concentrazione e la fiducia nei propri mezzi, visto che la posta in gioco non solo solamente i tre punti e la gloria della città, ma anche continuare un ciclo di risultati consecutivi del tutto positivi.



La partita non sarà semplice perchè per i cugini sarà un'occasione d'oro per ottenere fiducia e cercare di rimettersi in carreggiata per la salvezza. Ci si dovrà aspettare un Hellas aggressivo fin dai primi minuti, che cercherà di chiudere gli spazi a centrocampo, per non far ragionare soprattutto Birsa, e che ripartirà velocemente in contropiede. Sarà allora fondamentale arginare la manovra avversaria già da inizio azione, con un pressing alto visto bene nel primo tempo contro il Sassuolo. La fiducia nel gruppo è comunque altissima e grazie anche a giocatori in ottima forma come il Pata Castro e lo stesso Pucciarelli questo Chievo può affrontare a viso aperto l'Hellas in un derby che si preannuncerà caldissimo. E intanto, ci si godrà in città la trepidane attesa...