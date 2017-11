Un punto fondamentale quello raccolto ieri a Torino contro i granata, squadra pericolosa e ben strutturata, che ha saputo mettere in difficoltà l'inter a San Siro. Certo, la tegola di Castro è una bella botta per Maran, visto che era uno dei giocatori più in forma ed ora almeno fino al nuovo anno dovrà privarsene, cercando di non rovinare gli assetti tattici che sembrano fino ad oggi funzionare al meglio. Ieri però, nel pareggio tutto sommato giusto per entrambe le parti, la cosa più importante, oltre al gol di Hetemaj, l'ha fatta il portierone gialloblù Stefano Sorrentino, decisivo nel parare il rigore di Belotti, uno che difficilmente sbaglia.



Nelle ultime stagioni è stato messo un pò in discussione dalla critica, ma puntualmente ha saputo riscattarsi con parate decisive. Basti pensare contro la Fiorentina quest'anno o contro il Napoli, per non parlare della passata stagione in cui ha ottenuto una media voti intorno al 6 e mezzo, 7. Certo, l'età è quella che è, con i suoi 38 anni infatti si sta avvicinando alla fine della propria carriera ma, l'enorme esperienza lo sta ripagando anche quando il fisico dà qualche acciacco. E' il Gianluigi Buffon gialloblù, quel giocatore che sà ancora essere decisivo e sà essere uno dei punti fermi della squadra. Lui stesso ha dichiarato che vuole ancora giocare per due anni, condizione fisica permettendo, e non può che essere un'ottima notizia per il Chievo, che nel frattempo dovrà lavorare bene per trovare il degno sostituto di un veterano come Sorrenti, proprio come farà la Juventus con il numero 1.