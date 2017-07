Siamo entrati ufficialmente nel vivo del mercato estivo e come si è visto il Chievo si è già messo in luce con alcuni giovani e promettenti acquisti, che andranno gradualmente a sostituire la vecchia guardia. A proposito di "vecchia guardia" però, il tema che bisogna affrontare è sicuramente quello delle uscite importanti, ovvero di quei giocatori che si possono definire "i gioielli" di questa squadra. Uno dei profili di cui stiamo parlando è quello di Lucas Castro, che lo vede al centro di una situazione complessa, che merita un'analisi più approfondita.



Partiamo quindi dalla situazione attuale. Il giocatore è conteso principalmente da due squadre di serie A, Torino e Genoa, con una terza aggiunta proprio delle ultime settimane, l'Atalanta. La valutazione che il Chievo fa per il suo centrocampista è attualmente intorno ai 10 milioni di euro, una cifra per la quale hanno storto il naso le pretendenti, cercando sin dai primi contatti il ribasso, con l'aggiunta di qualche contropartita tecnica. Tra le tre il Genoa sembra aver fatto un passo indietro proprio nelle ultime ore, anche se Preziosi potrebbe continuare a sondare il terreno fuori dai riflettori. Il Toro invece aveva già avanzato un'offerta a gennaio, mettendo sul piatto 5 milioni con l'aggiunta del cartellino di Maxi Lopez, senza però alcun esito positivo. Nessuno quindi ha ancora avanzato una proposta ufficiale in questa sessione estiva, anche se bisogna aspettarsi che le acque si possano agitare proprio durante questo luglio, visto che le trattative iniziano appunto ad entrare nel loro vivo.



A fronte di tutto questo, quindi, tifosi e non si chiedono: è giusto cedere Castro ora, anche di fronte ad un'offerta importante? Vediamo i vari pro e contro. Le motivazioni a favore di una possibile cessione girano intorno ovviamente al fattore "guadagno", poichè, qualora venisse accettata una cifra intorno agli 8-10 milioni di euro, il club clivense potrebbe aver a disposizione un piccolo tesoretto da investire in un altro giocatore con le stesse, o differenti, caratteristiche, anche per dare maggiori alternative tattiche a Maran durante il campionato. Nonostante questo però i "contro" alla cessione del centrocampista sono molteplici. Per prima cosa l'età non rientra nella fascia "critica", visto che il "Pata" ha appena compiuto 28 anni ad aprile; in secondo luogo la valutazione di Maran all'interno della rosa è più che eccellente, dato che lo considera uno dei pilastri del proprio 4-3-1-2, oltre a riporre in lui una forte fiducia. A livello tecnico, infine, non c'è nulla su cui discutere, visto che le qualità espresse in campo sono sotto gli occhi di tutti ed è grazie anche ad esse se il centrocampo clivense ha fatto un netto salto di qualità in questi ultimi anni. Su cosa può sorgere qualche dubbio quindi? La continuità, sulla quale però poco si può fare, se non tenenere il giocatore sempre al centro della manovra e del proprio reparto, e su ciò sappiamo benissimo quanto sia bravo mister Maran.



Riassumendo allora si può dire che la permanenza in gialloblù di Castro sarebbe la cosa più positiva da poter fare, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile da reinvestire però immediatamente in un profilo dello stesso livello. Per ora comunque la situazione sembra stabile e c'è ottimismo tra le fila clivensi, mentre il giocatore si sta serenamente passando le proprie vacanze sotto il sole di Formentera, in attesa di rivedere il colore giallo sulla propria pelle al ritiro del Chievo sulle Dolomiti e si spera, per tanto altro tempo ancora.