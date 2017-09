L'ex difensore di Roma e Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Rivedere la Champions da vicino è sempre un’emozione particolare. Io ho avuto la fortuna di vincerla e ho avuto modo di sperimentare questa sensazione unica che solo questo trofeo riesce a darti. L’Inter non vince dal 2011? Sono cambiate tante cose negli ultimi sette anni all’Inter perché sono cambiate due proprietà e diventa tutto più difficile. Sono sei anni che l’Inter non riesce più a vincere purtroppo. Un giudizio su Spalletti? E’ un grandissimo allenatore, è la scelta giusta per i nerazzurri. Ci ho lavorato per due anni alla Roma e posso dire che è molto preparato, lavora tanto sul campo e riesce a dare la sua impronta alle squadre che allena. Juventus e Napoli possono ambire a vincere la Champions? Perché no, ci speriamo tutti e ci metterei anche la Roma che ha possibilità di vincere questo trofeo. La Juventus è un passo avanti rispetto alle altre perché ha l’abitudine a questa competizione e ha l’esperienza di due finali negli ultimi tre anni, anche se le ha perse. La Champions è difficile da vincere perché alla fine può capitare di tutto e alla fine la vincono le squadre più forti. Le favorite poi sono sempre le stesse squadre, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco e la Juventus. E anche il Manchester United per il nome che ha e per quello che rappresenta quel club. L’attaccante più forte di questa Serie A? Per quello che sta dimostrando direi Belotti che ha avuto una crescita importante. E’ concreto ed è quello che ha avuto il salto di qualità più grande. Poi ci metto Icardi e Higuain. Mertens non lo considero una prima vera prima punta anche se sta interpretando quel ruolo in maniera pazzesca, gioca a tutto campo e questo gli permette di mettere in mostra tutte le sue qualità. Da esterno era devastante e ogni volta mi stupisce di quello che fa come centravanti: complimenti a lui e a Sarri"