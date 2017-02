Intervistata da Il Mattino la delegata FIFA Evelina Christillin è tornata a parlare della famosa e infelice battuta infelice rivolta al presidente dell'Inter, Erick Thohir. Nota tifosa bianconera, aveva definito Thohir un "cicciobello" scatenando l'ira dei tifosi interisti.



SU THOHIR - "Quella è una storia assurda. Per una battuta che voleva essere assolutamente goliardica, visto che davvero esisteva un bambolotto che si chiamava così, sono stata colpita personalmente dalla follia del tifo. Eppure con Thohir dopo tre giorni era tutto chiarito. Io invece ho seriamente temuto di non poter più parlare e scherzare, sia pur goliardicamente di calcio".



NESSUN PROBLEMA IN FIFA - "Il fatto di essere tifosa juventina? Anche Gianni Infantino è tifoso e anzi, di solito è lui che stuzzica me visto che è interista".