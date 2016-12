ESCLUSIVO Juve, dalla Exor arriva l'ok per Higuain: tutti i dettagli

La C

urv

a Nord contro

Inter, UFFICIALE rinnova

: 'E' quello che volevo, ma non prometto che resterò qui 20 anni. Sulla clausola...'

Milan, fuori i nomi dei cinesi: lo impone la legge, la Lega si svegli

Totti, la vendetta meschina di Spalletti

VIDEO Marcelino sale sull'ascensore Inter: 'Hasta luego

Chapecoense, la tragedia raccontata da un italiano: 'Città sotto choc, molti giocatori venivano a mangiare da me'

. In questa classifica ripercorriamo l'anno attraverso i dieci eventi più significativi, ricordandovi come vi sono stati raccontati daIn estate, la Juve sbaraglia la concorrenza italiana con due super colpi: grazie alle clausole rescissorie Marotta strappa Higuain al Napoli e Pjanic alla Roma. Parallelamente, però, la Juventus cede Pogba al Manchester United per la cifra record di 105 milioni di euro.Nel mese di giugno diventa ufficiale la cessione dell'Inter: al Gruppo Suning va il 68,55% del club, a Thohir (ancora presidente) resta il 31.05%. Moratti esce di scena dopo ventuno anni.Svanita la pista Bee Taechaubol, una nuova cordata cinese si cimenta nell'impresa di acquistare il Milan. In estate arrivano 100 milioni per le casse di Fininvest, nel tardo autunno altri 100, ma il closing, annunciato per dicembre, slitta ancora, al 2017. E resta il mistero sui nomi di tutti componenti della cordata.A maggio, la Juventus conquista il suo quinto scudetto di fila, il numero 32 secondo il conteggio ufficiale (per i bianconeri è il 34esimo).Nella fase finale del campionato 2015-16, a Roma scoppia il caso Totti-Spalletti. La cacciata dal ritiro, i gol decisivi del capitano nei finali di partita e, alla fine, il rinnovo del contratto per un'altra stagione.Agli Europei di Francia, l'Italia di Conte va al di là delle previsioni: supera il girone, elimina la Spagna e perde con la Germania solo ai rigori. Dopo Euro 2016, Conte lascia e va al Chelsea, inizia il percordo dell'Italia di Ventura: obiettivo, i Mondiali del 2018.A livello internazionale, il 2016 è il grande anno di Cristiano Ronaldo: con il Real Madrid vince la Champions League nella finale di Milano e il Mondiale per club, con il Portogallo trionfa agli Europei.Il 2016 è anche l'anno dei tanti (e importanti) cambi di panchina: nuove avventure per big del calibro di Guardiola e Ancelotti, mentre il Milan passa da Mihajlovic a Montella e l'Inter cambia tre allenatori in tre mesi: Mancini, de Boer e Pioli.In estate, giorni di paura per il secondo figlio di Bonucci, Matteo: il piccolo si ammala gravemente e viene operato. E tutto si risolve per il meglio, con le tifoserie rivali della Juve che mandano messaggi di solidarietà al difensore bianconero.Il 28 novembre la squadra brasiliana della Chapecoense, che si apprestava a giocare la finale della Copa Sudamericana è coinvolta in un disastro aereo nei pressi della città colombiana di Medellin. L'aereo aveva a bordo 77 persone, di cui 6 sopravvissute. La Copa Sudamericana viene assegnata ad honorem alla Chapecoense.