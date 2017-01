Se non è ora sarà in estate: il rapporto tra la Fiorentina e Nikola Kalinic è destinato ad interrompersi presto. Com'è noto in questi giorni il croato ha ricevuto un'offerta dal Tianjin Quanjian per trasferirsi in Cina. Un'offerta che per il momento non lo convince pienamente ma che, se dovesse essere davvero indecente (15 milioni di euro netti all'anno per quattro anni) verrebbe accettata dal centravanti croato.



Nel caso però che le parti non trovassero un'intesa, la separazione dai viola verrebbe solo posticipata di qualche mese. In estate Kalinic proverà a fare il salto verso la Premier League o la Liga in club che possano lottare per obiettivi superiori a quelli della Fiorentina. Un addio che andrà di pari passo a quello del suo 'mentore' Paulo Sousa che lo ha voluto e portato a Firenze due estati fa.