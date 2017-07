Dopo Mohamed Salah, la Roma saluta anche Antonio Rudiger. Manca ancora l'ufficialità, ma il difensore della Roma è a Londra per sostenere le visite mediche con il Chelsea di Antonio Conte. Affare fatto per 38 milioni di euro, con il manager dei Blues che avrà così il rinforzo in difesa tanto desiderato. Arrivato dallo Stoccarda nell'estate del 2015, il difensore tedesco lascia coì il club giallorosso dopo 72 presenze e 2 gol.



L'agente del tedesco era già stato a Londra nei giorni scorsi, per incontrare la dirigenza del club inglese e definire i dettagli dell'affare. Oggi è, invece, il giorno del difensore, reduce dalla Confederations Cup vinta con la sua Germania. Rudiger saluta, raggiunge Conte ed è pronto a firmare il suo contratto con il Chelsea.