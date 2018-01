Un saluto definitivo. José Ernesto Sosa non è più un giocatore del Milan. Non lo è da tempo, è vero, ma "passando alle cose formali", il Principito oggi diventa a tutti gli effetti un giocatore del Trabzonspor. Come ricordano i media turchi, oggi era l'ultimo giorno per far valere l'obbligo di riscatto; obbligo che porta il club di Trebisonda a versare nelle casse rossonere 3,4 milioni di euro. Partito in estate dopo una stagione in chiaroscouro con la maglia del Milan, l'ex Bayern Monaco e Napoli ha collezionato 9 presenze condite da 2 assist.



LE CIFRE - Miglior giocatore del campionato turco una stagione e mezza fa con la maglia del Besiktas; Sosa è diventato un giocatore del Trabzonspor lo scorso 8 settembre, con la proprietà turca che ha versato 1 milione e 350mila al Milan, facendo firmare al classe '85 un contratto di 3 anni a 6 milioni di euro a stagione; ora altri 3,4 milioni che entrano nelle casse milaniste. Con il turco che fa ciao dalla lontana Turchia alla sua avventura rossonera.