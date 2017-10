Secondo il Cies, l'osservatorio sul calcio internazionale, la Serie A è il miglior campionato per tecnica e ritmo alto. Sembra impossibile, ma secondo alcuni indicatori si è piazzato al primo posto a livello continentale. Sono sei i parametri analizzati:

1) la percentuale di passaggi riusciti

2) numero di passaggi per ciascun minuto di possesso palla

3) numero di gol a partita

4) il rapporto tra minuti di gioco effettivo e gol segnati

5) differenza media dei tiri calciati all'interno dell'area tra le due squadre in campo

6) differenza media di passaggi tra le due squadre in campo. I primi due indicatori servono a stabilire la qualità tecnica e la velocità di circolazione del pallone (dunque il ritmo) di un campionato; gli indicatori numero 3 e 4 aiutano a stabilire quello che viene definito il "grado di apertura" delle gare, cioè l'equilibrio tra attacco e difesa; infine gli indicatori 5 e 6 stabiliscono il gap tra gli avversari nei rispettivi campionati.



La classifica delle prime 10:

10- Olanda e Danimarca: 80.5%

9- Turchia: 80.6%

8- Russia: 81%

7- Germania: 81.1%

6- Spagna: 81.2%

5- Inghilterra 81,4%

4- Israele: 81.8%

3- Svezia: 82%

2- Francia: 82.2%

1- Italia: 82.4%