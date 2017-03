Gary Medel è finito nell'occhio del ciclone nel suo Cile. Il centrocampista dell'Inter, che ha risposto alla chiamata della nazionale nonostante l'infortunio che lo ha costretto a dare forfait nella sfida contro il Torino.



Secondo quanto riportato da 'Chilevision', il difensore dell'Inter avrebbe iscritto i propri figli, nati da una precedente relazione, ad un elenco istituito dal Ministero dell’Educazione e che fornisce delle agevolazioni alle famiglie con situazioni economiche complicate.



Ovviamente Medel non ha questo genere di problemi e da lì nasce lo scandalo. Il Pitbull, tuttavia, non ha perso un attimo per difendersi direttamente dalla sua pagina Facebook. Medel ha di fatto smentito di aver usufruito di questo genere di agevolazioni e che lui stesso paga, in prima persona, per l'istruzione dei suoi figli.