L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della tournée cinese dell'Inter e spiega come questa estate siano previsti incontri di grande livello, oltre che il derby a Nanchino, dove si trova il quartier generale di Suning.



"In Cina intanto continuano a rincorrersi le voci sulla prossima tournée estiva dell’Inter. In attesa che l’International Champions Cup diffonda sul suo sito l’elenco ufficiale delle partecipanti, gli stadi che saranno utilizzati e le date dei match, emerge la possibilità che i nerazzurri possano giocare un match, magari proprio del torneo, a Singapore. Avversaria? Il Bayern Monaco, anche se si parla pure del Chelsea. E poi ci sarà il derby con il Milan. Dove? Forse a Nanchino (dove la febbre è alta) o in un’altra città".