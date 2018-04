La giornata di domani potrebbe essere una di quelle da segnare con la matita rossa sul calendario di gran parte dei tifosi interisti e milanisti. Secondo quanto riportato oggi dal China Daily domani verrà reso noto il nuovo Board del Governo cinese, attraverso una conferenza stampa che si terrà a Pechino e che sarà presieduta dal presidente cinese Xi Jinping.



INVESTIMENTI NELLO SPORT - Il quotidiano cinese anticipa i tempi che verranno deliberati nel corso della giornata con la conferma che nel board del governo non ci sarà un "ministro dello sport" e che, i discorsi legati agli investimenti nello sport saranno controllati da un organismo ministeriale esterno. che risponderà direttamente al Consiglio di Stato.



SI' AL METODO SUNING - Per quanto riguarda gli investimenti verso l'estero, da tempo osteggiati dal governo di Pechino, la notizia che potrebbe arrivare è di quelle positive per aziende come quella di Suning. Secondo il China Daily l'importante è che ci sia un sostanziale "dare" e "ricevere" e che il flusso di denaro non sia univoco verso l'esterno del territorio nazionale, ma che ci sia un indotto (non è detto che debba essere economico) anche per il territorio cinese. Di fatto la notizia promuoverebbe il metodo Suning attuato con l'Inter dove, a fronte degli investimenti fatti nel club nerazzurro è stato importato in Cina, con lo sviluppo di nuove academy, il know-how calcistico a livello giovanile del club nerazzurro. Un passo che, per ora, il Milan di Yonghong Li ha solo accennato e che, per sbloccare i canali economici del proprietario cinese potrebbe provare ad implementare.