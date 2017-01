La Cina si rimbocca le maniche e passa ai fatti. Dopo i moniti dei giorni scorsi davanti alle folli spese che stanno animando il calciomercato, la CFA, la Federcalcio di Pechino, ha annunciato 18 nuove norme volte a disciplinare una situazione che stava sfuggendo di mano. Confermato il limite agli stranieri impiegabili: non più di 3 contemporaneamente in campo a partire da marzo contro i 5 degli anni scorsi. Prevista una tassazione speciale per gli acquisti di calciatori che superano certe cifre: il ricavato sarà investito nello sviluppo del settore giovanile a cui comunque ogni club dovrà contribuire destinando al vivaio almeno il 15% annuo delle proprie spese. Un'altra norma prevede che tutte le società del massimo campionato dovranno avere tre squadre giovanili (under 19, under 17 e under 15) e viene confermato anche l'obbligo di mettere in distinta due giovani under 23 di cui uno titolare. Recepite, insomma, le direttive dell'Amministrazione generale dello Sport che a inizio anno annunciava l'introduzione di un tetto agli ingaggi e alle cifre sostenute per i trasferimenti "per tenere sotto controllo quelli che stanno diventando investimenti irrazionali" da parte di club che "bruciano soldi con calciatori stranieri ingaggiati con stipendi eccessivi"