Al minuto 89 di Beijing Renhe contro Baoding Rongda succede l'impensabile. Il Baoding è sotto nel punteggio e beneficia di un corner, Rao Weihui non si rende conto di essere stato sostituito da Han Xuan e torna in campo. L'arbitro Zhen Wei non si accorge di nulla e la squadra ospite continua a giocare con un uomo in più, nonostante le veementi proteste degli avversari. Fortuna vuole che la partita si chiuda sull'1-0, ma per il direttore di gara si aspettano forti provvidementi, tra cui la possibile esclusione dal corpo arbitrale cinese.