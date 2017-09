Tra i benefici che Milan e Inter sperano di ottenere dai recenti passaggi di proprietà a imprenditori cinesi c'è anche una maggiore popolarità del brand nel Paese asiatico, che permetta anche di incrementare i ricavi provenienti da sponsorizzazioni e marketing. A giudicare dalla classifica pubblicata da Score Sports sui club con maggior seguito in Cina, le due milanesi stanno crescendo a livello di popolarità.



MILAN TERZO, INTER QUARTA - Al primo posto, come squadra più popolare, c'è il Barcellona, che intercetta quasi il 17,5 per cento degli appassionati. Appena dietro, il Real Madrid, vicino al 16. A completare il podio c'è il Milan, con il 13,2 per cento. Seguono Manchester United e Bayern Monaco, davanti all'Inter sesta. Settima la Juventus, all'ottavo posto il Chelsea, al nono il Liverpool. Decima un'altra inglese come l'Arsenal, che precede Borussia Dortmund, Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham. Chiude la top 15 il Paris Saint-Germain.