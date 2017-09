Fu Yixiang, vicepresidente della Camera di commercio italo-cinese, ha dichiarato a TeleLombardia: "In questo momento il calcio è uno di quei settori in cui è proibito investire all'estero per la Cina. La decisione è stata presa in estate e difficilmente cambierà a ottobre, non è previsto un cambiamento in tal senso".



Il prossimo mercoledì 18 ottobre inizierà il congresso nazionale del partito comunista cinese, che durerà una settimana di tempo.