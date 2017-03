Non è iniziata con il piede giusto l'avventura di Alexandre Pato in Cina, nei Tianjin Quanjan di Cannavaro: l'attaccante brasiliano ex Milan si era reso protagonista di diversi errori sotto porta alla prima partita, ma alla secondo contro lo Shanghai Shenhua ha fatto anche peggio. Calcio di rigore alle stelle e oltre al danno la beffa: un giocatore avversario lo ha preso sotto braccio e ha iniziato a sfotterlo prima che i compagni del Tianjin lo rincuorassero. Non è il primo a subire un'onta di questo genere, era già successo anche a Ruud van Nistelrooy con l'Olanda contro Andorra, ma dopo pochi minuti l'attaccante era riuscito a segnare. Anche per Pato arriva un lieto fine, grazie a Witsel la sua squadra ha trovato il pareggio e il primo punto in campionato.