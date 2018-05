Andres Iniesta ha deciso di lasciare il Barça, ma non ancora la prossima destinazione. Ha due offerte dalla Cina, e stando al Mundo, una è succulenta. Il quotidiano di recente è molto ben informato sui contratti, e ha visionato la proposta fatta pervenire a Iniesta dal Chongqing Dangdai, di proprietà di Jiang Lizhang, che lo scorso anno ha comprato il Granada dai Pozzo e il 60% del Parma. Ha pure una partecipazione nei Minnesota Timberwolves. Il club di Chongqing ha offerto a Iniesta, 34 anni l’11 maggio, un triennale da 27 milioni di euro a stagione, al momento il 3° miglior stipendio del calcio dopo quelli di Messi e Neymar, e ben superiore a quanto guadagna CR7.



Oltre agli 81 milioni netti Iniesta avrà a disposizione il 50% dei diritti d’immagine (l’altra fetta va al club) e altri 36 milioni che gli arriveranno per la vendita di 6 milioni di bottiglie della sua Bodega Iniesta a 6 euro l’una. La casa vinicola, gestita dal padre di Andres e specializzata in vini della Castiglia-La Mancia, regione d’origine degli Iniesta, al momento non è in grado di produrre tanto ma le soluzioni non mancano per aumentare il numero di bottiglie destinate alla Cina. Tutti in Spagna davano per fatto l’accordo col Chongqing, e conferme erano arrivate da Lizhang ma manca ancora la firma e ad Iniesta è arrivata un’altra offerta dalla Cina. Oltre a quella del City, rifiutata da tempo perché Andres ha sempre detto che non avrebbe mai voluto giocare contro il Barça. Domenica dovrebbe essere il suo ultimo Clasico: ma ieri non s’è allenato, mentre monta la richiesta di una guardia d’onore ad Andres fatta dalle due squadre all’ingresso in campo.