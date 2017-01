Il Governo di Pechino tira le orecchie ai club di calcio spendaccioni. Come si legge sul Financial Times, secondo l'Amministrazione generale dello Sport non si può andare avanti con queste spese folli, nonostante la Cina punti a diventare una superpotenza calcistica a livello mondiale.



FRENO A MANO - Per questo motivo verranno introdotti dei tetti agli ingaggi dei calciatori e alle cifre per i trasferimenti, in modo di tenere sotto controllo gli investimenti e i bilanci dei club entro limiti ragionevoli. Inoltre sarà verificato che tutti i contratti siano stipulati come da regolamento, senza accordi sottobanco: chi "sgarra" verrà severamente punito.