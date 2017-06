Nuovo ostacolo per il mercato in Cina. Secondo la volontà del presidente cinese Xi Jinping, dal prossimo mercato che aprirà tra 5 giorni fino al prossimo 14 luglio, i giocatori stranieri che verranno acquistati dai club cinesi costeranno il doppio. Infatti le squadre che acquisteranno dei calciatori per più di 6 milioni di euro, dovranno pagare una tassa della stessa entità (100%) destinata a un fondo che servirà per la crescita del calcio locale. Una novità del genere è allo studio anche nell'Uefa per il calcio europeo: la cosiddetta luxury tax.



In futuro quindi sarà più difficile vedere trasferimenti record dalla Cina a causa di questa legge emanata dalle autorità locali. Una vera e propria rivoluzione questa, perchè solo nel 2016 i club cinesi hanno speso per i giocatori europei più di 400 milioni di euro con annessi folli stipendi come per Oscar, Hulk o Alex Texeira, ma che ora saranno costretti a pagare il doppio il loro cartellino. Alcune limitazioni come per esempio l'introduzione del limite degli stranieri impiegati per squadra, non più di tre contemporaneamente in campo, o l'obbligo di far giocare almeno un ragazzo del settore giovanile titolare, erano già state introdotte a gennaio per fermare una situazione che stava diventando troppo immorale per il movimento del calcio mondiale.