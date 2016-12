Un gigante invadente, che preoccupa sempre di più l'Europa.Che da due anni hanno cambiato gli equilibri calcistici globali. Inutile negarlo, inutile sminuire quanto sta succedendo: la Cina è entrata a piedi uniti, senza invito, nel calcio che conta, ed è, non solo per quelli sulla via del tramonto. Panorama.it dà qualche numero:. Settecentosessantuno milioni. Un campionato secondo solo alla Premier League, ma davanti a Liga e Serie A, per spese sostenute.Senza storia alle spalle, senza un background degno di nota, l'argomento per convincere i big a cambiare continente, Paese e abitudini èUno di quelli che cambia la vita e quella delle generazioni future. Per informazioni chiedere ai vari Lavezzi, Gervinho, Hulk, Elkeson, Guarin, Demba Ba oppure Oscar e Tevez, gli ultimi in ordine di tempo, a scegliere i dollari, pardon yuan.. "Al momento quello cinese- ha commentato qualche giorno fa l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp - L’unico modo per portare i giocatori nella Super League sono i soldi. Di solito i calciatori scelgono di andare in Cina in un altro momento della propria carriera, non a 25 anni.Come si combatte un fenomeno così in ascesa? La storia, il brand dei club del Vecchio Continente evidentemente non sono sufficienti per arginarlo. Servono regole ferree, le stesse che devono rispettare in Europa anche i club di ricchi oligarchi o magnati.Il calcio è diventato globale, è giusto che ci sia una normativa comune per evitare squilibri pericolosi.