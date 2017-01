Il Palermo, martoriato da una classifica disastrosa e dall'ennesimo toto-allenatore, perde un tassello fondamentale in vista dell'importantissima gara contro il Sassuolo, distante 8 punti in classifica. Al Mapei Stadium, infatti, non ci sarà Thiago Cionek che lascia sguarnito il reparto difensivo rosanero.



- CIONEK THIAGO Rangel: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).