L’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss analizzando la corsa ai piani alti della classifica: “Con questo equilibrio lì davanti, gli scontri diretti saranno decisivi. La Lazio è sicuramente una delle possibili sorprese, credo sia ormai una vera e propria realtà. Sarà una trasferta difficile per il Napoli, contro una squadra che si trova in un buon momento. Il Napoli ha la possibilità di giocarsi lo scudetto fino in fondo, ha le qualità e le carte in regola per farlo”.