Cittadella-Ascoli 3-2 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 11' Santini (A), 22' Schenetti (C), 36' Kouame (C), 44' Siega (C), 78' Rossetti (A)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti (87' Caccin); Siega (70' Settembrini), Iori, Pasa; Schenetti; Litteri, Kouame (73' Arrighini). All. Venturato.



Ascoli (4-3-2-1): Lanni; De Santis, Santini (55' Rossetti), De Feo (61' Clemenza), Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli; Florio, Baldini (85' Jallow); Favilli. All. Fiorin.



Arbitro: Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 29' Addae (A), 39' Florio (A), 63' Rossetti (A), 84' Settembrini (C), 94' Caccin (C)