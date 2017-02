Cittadella-Avellino 1-3 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 13' Strizzolo (C), 53' Ardemagni (A), 87' Ardemagni (A), 94' Eusepi (A)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso (17' Paleari); Pelagatti, Scaglia, Varnier, Benedetti; Iori, Schenetti (65' Valziania); Pasa; Iunco; Arrighini, Strizzolo (71' Vido). All. Venturato.



Avellino (4-4-1-1): Radunovic; Laverone, Gonzalez, Jidayi, Perrotta; Belloni (71' Eusepi), D’Angelo, Moretti (46' Omeongà), Lasik; Verde (60' Camarà); Ardemagni. All. Novellino.



Arbitro: Marini di Roma



Ammoniti: 29' Iunco (C), 29' D'Angelo (A), 55' Gonzalez (A), 66' Perrotta (A)