Cittadella-Brescia 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 39' Schenetti (C), 41' Spalek (B), 76' Bartolomei (C), 79' Tonali (B)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia (23' Adorni), Varnier, Benedetti; Lora (56' Bartolomei), Iori, Settembrini; Schenetti; Kouame (69' Strizzolo), Vido. All. Venturato



Brescia (4-3-3): Minelli; Coppolaro, Lancini, Gastaldello (69' Somma), Longhi; Bisoli (61' Okwonko), Tonali, Ndoj; Spalek, Torregrossa, Furlan (82' Dall'Oglio). All. Pulga.

​

Arbitro: Illuzzi della sezione di Molfetta



Ammoniti: 21' Longhi (B), 26' Iori (C), 80' Ndoj (B), 95' Settembrini (C)



Foto: AS Cittadella - Facebook