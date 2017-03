Lucas Chiaretti, attaccante del Cittadella, parla a Il Gazzettino del momento del club veneto: "Ci voleva una vittoria perché le cose non stavano girando per il verso giusto. E con il Trapani pareva di vedere un film già visto. Era importante vincere, ora spero ritorni un po' di quella serenità che si era perduta per strada con i risultati che non arrivavano. Quando sono stato titolare, contro Entella e Bari, mi sembra di essermi comportato bene. Dopo Terni l'allenatore ha fatto altre scelte: ci sta, è lui che decide chi mandare in campo. A Brescia poi sono stato sfortunato perché l'espulsione di Martin mi ha costretto ad uscire anzitempo. Stare in panchina, così come essere sostituiti, non piace a nessuno, ma noi dobbiamo pensare prima di tutto al bene della squadra".