Luca Vido, attaccante passato dal Milan a Cittadella, si presenta in conferenza stampa: "Sono felicissimo di questo epilogo, è stata una trattativa rapidissima. Ieri il mio procuratore mi ha chiamato per dirmi di questa possibilità e io ho accettato perché si tratta di una chance importante. Conosco bene Loro con cui ho fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan e conosco Caccin con cui ho giocato nelle giovanili del Padova. Per il resto non vedo l’ora di cominciare, sabato c’è la Pro Vercelli e spero di esordire con una vittoria"."