Cittadella-Virtus Entella 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 46' Troiano rig.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Caccin, Adorni, Pelagatti, Pezzi; Settembrini (80' Siega), Iori, Pasa (54' Chiaretti); Schenetti; Kouame, Litteri (70' Strizzolo). All. Venturato.



Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Brivio; Eramo, Troiano, Nizzetto (84' Crimi); Aramu (64' Palermo); Diaw (46' La Mantia), Luppi. All. Castorina



Arbitro: Martinelli da Roma



Ammoniti: 25' Adorni (C), 37' Ceccarelli (E), 58' Pelagatti (C).