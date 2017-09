Con il suo gol, il Cittadella è riuscito a pareggiare con il Perugia. Queste le parole di Alessandro Salvi a Sky Sport: "Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Sapevamo che era una partita difficile, son contento per il gol. Venturato? Nella ripresa non ha detto niente di particolare. Solo di stare più concentrati e accorciare gli spazi giocando come sappiamo. Il nostro cammino? E' quello di migliorare quello che è stato l'anno scorso. Ci proviamo partita per partita e speriamo di fare bene".