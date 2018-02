Filippo Scaglia, difensore del Cittadella, parla in vista della sfida con l'Empoli a Il Mattino di Padova: "Donnarumma e Caputo? Più ci si pensa e più ci si complica la vita, magari un gol lo faranno pure, ma la cosa importante è farne uno più di loro. Bisogna tenere alta la concentrazione, cercare di non fargli arrivare il pallone arginando le fonti del gioco toscano. Loro due sono forti, ma necessitano del supporto del resto della squadra, i loro gol arrivano quasi sempre da azioni corali, non sono Messi o Maradona che vincono le gare da soli. A gennaio l'Empoli si è rinforzato in maniera giusta con gli arrivi di giocatori come Maietta e Brighi che hanno la mentalità giusta e la sanno trasmettere ai compagni. Se però devo dire un nome dico Pasqual che è stato anche nel giro della Nazionale".