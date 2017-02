Cittadella-Trapani 3-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 34' Coronado, 53' Chiaretti (C), 82' Iunco (C), 90' Citro r. (T), 94' Iori (C)



Cittadella (4-3-3): Alfonso; Salvi, Scaglia (26' Pelagatti), Varnier, Pedrelli; Bartolomei, Iori, Chiaretti (75' Iunco); Strizzolo (64' Litteri), Arrighini, Paolucci. All.: Venturato

Trapani (4-3-1-2): Pigliacelli; Fazio, Legittimo, Pagliarulo, Visconti; Maracchi (87' Canotto), Colombatto, Barillà; Coronado (64' Nizzetto); Manconi, Jallow (56' Citro). All. Calori

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze



Ammoniti: 26' Jallow (T), Alfonso (C), 78' Legittimo (T)