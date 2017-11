Bella vittoria per il Cittadella, uscito con un 3-0 dalla trasferta di Palermo. Nel post partita, Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa: "Ho cambiato Caccin perché era ammonito e stava andando in difficoltà, non volevo rischiare di trovarmi con un uomo in meno. Noi siamo quelli che vogliono sempre giocarsi le partite, giocare in modo veloce e in verticale e creare tante occasioni da gol. Abbiamo messo in difficoltà il Palermo, abbiamo cercato di alzare i ritmi e sicuramente questo ha messo in difficoltà una squadra forte dal punto di vista tecnico e abile nell’attaccare gli spazi".