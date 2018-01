Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, parla dopo il ko casalingo contro il Frosinone: "Non siamo stati in grado di fare il salto di qualità che ci manca. Nel secondo tempo forse non ci stava nemmeno la sconfitta. Siamo partiti male e abbiamo concesso un gol dopo pochi minuti. Tutte le loro situazioni da goal arrivano dopo errori nostri. Perdere in questo modo fa male. Il Frosinone è una squadra di valore. Noi abbiamo capacità ma non abbiamo solidità. Non possiamo fare errori così gravi. Il Frosinone ha fatto tre tiri in porta se togliamo gli errori nostri".