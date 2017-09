Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Perugia: "Abbiamo sofferto 20 minuti nel primo tempo dove il Perugia ha fatto vedere quello che è capace di fare. Non siamo stati capaci di tenere la partita sullo 0-0 e questo è un nostro limite. Ai ragazzi ho detto di continuare a giocare insistendo sulla verticalità. Abbiamo fatto bene e credo che abbiamo meritato di pareggiare e abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio. Credo sia stata una partita bella, intensa e giocata da due squadre che vogliono provare a giocare sempre. Perugia in difficoltà nel finale? Era un momento in cui il Perugia era particolarmente stanco. Noi siamo una squadra che se lavora con intensità mette in difficoltà chiunque. Dobbiamo imparare a gestire quei momenti in cui le squadre prendono il sopravvento su di noi".