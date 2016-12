Cittadella-Virtus Entella 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 14' Arrighini (C), 53' Diaw (E), 65' Strizzolo (C).



Cittadella: Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti, Bartolomei, Paolucci, Pasa, Chiaretti (dal 52' Schenetti), Strizzolo (dal 71' Kouame e dal 75' Litteri). All. Venturato.



Virtus Entella: Iacobucci, Iacoponi, Ceccarelli, Pellizzer, Keita, Belli, Troiano (dal 67' Sini), Palermo (dal 74' Gerli), Tremolada (dal 51' Diaw), Moscati, Caputo. All. Breda.



Abritro: Di Martino.



Ammoniti: 12' Pellizzer (E), 31' Paolucci (C), 40' Benedetti (C), 68' Palermo (E).