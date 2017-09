Il Manchester City sta cercando un sostituto per Benjamin Mendy, terzino sinistro acquistato per 58 milioni di euro dal Monaco in estate e vittima della rottura del crociato qualche giorno fa. I Citizens stanno quindi pensando a come agire nel prossimo mercato di gennaio e hanno gli occhi puntati su Raphael Guerreiro, classe '94 in forza al Borussia Dortmund, secondo quanto riportato da Fussball.com. Alex Sandro, vicinissimo al rinnovo con la Juventus, invece, non sarebbe un nome possibile per la squadra di Pep Guardiola, perché i bianconeri non sono propensi ad accettare alcuna offerta per il terzino brasiliano.